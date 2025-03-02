Стармер назвал три вещи, которые необходимы для прочного мира в Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал три основных пункта для достижения в Украине прочного мира: сильная Украина, европейский элемент с гарантиями безопасности и поддержка США.
Об этом он заявил в эфире BBC.
Стармер перечислил три вещи, которые, по его мнению, необходимы для прочного мира в Украине:
1. Сильная Украина, которая сможет воевать, если потребуется, и иметь сильные позиции для ведения переговоров.
2. Европейский элемент с гарантиями безопасности.
3. Поддержка со стороны США.
По словам премьера, для обеспечения мира необходимы все три составляющие.
Он отметил, что не доверяет Путину, но доверяет и президенту США Дональду Трампу, и лидеру Украины Владимиру Зеленскому.
Также премьер-министр Британии заявил, что Великобритания и Франция будут работать с Украиной над мирным планом, чтобы представить его США.
Напомним, издание Financial Times писало о том, что Кир Стармер в Лондоне убеждал Зеленского вернуть поддержку президента США.