Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал три основных пункта для достижения в Украине прочного мира: сильная Украина, европейский элемент с гарантиями безопасности и поддержка США.

Об этом он заявил в эфире BBC.

Стармер перечислил три вещи, которые, по его мнению, необходимы для прочного мира в Украине:

1. Сильная Украина, которая сможет воевать, если потребуется, и иметь сильные позиции для ведения переговоров.

2. Европейский элемент с гарантиями безопасности.

3. Поддержка со стороны США.

По словам премьера, для обеспечения мира необходимы все три составляющие.

Он отметил, что не доверяет Путину, но доверяет и президенту США Дональду Трампу, и лидеру Украины Владимиру Зеленскому.

Также премьер-министр Британии заявил, что Великобритания и Франция будут работать с Украиной над мирным планом, чтобы представить его США.

Напомним, издание Financial Times писало о том, что Кир Стармер в Лондоне убеждал Зеленского вернуть поддержку президента США.