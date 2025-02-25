Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудит с президентом США Дональдом Трампом возвращение России в "Большую семерку" (G7).

Об этом сообщает газета The Times.

По данным издания, британский министр безопасности Дэн Джарвис не стал исключать вероятности возвращения РФ в G7.

"Это будет вопрос, который будет обсуждаться с международными союзниками. И это вопрос, который, без сомнения, будет рассмотрен в тот момент, когда конфликт в Украине будет завершен", - заявил министр.

Джарвис добавил, что Стармер обсудит эти вопросы с президентом США на этой неделе. Отмечается, что возвращение РФ рассматривается как мотивация для прекращения войны.

В Германии высказалась против возвращения РФ в G7. В свою очередь сама РФ заявила, что не заинтересована в возвращении в G7, однако считает более актуальным форматом "Большую двадцатку".

Напомним, в заявлении стран "Большой семерки" к третьей годовщине войны США удалили все формулировки, которые можно было бы интерпретировать как проукраинские, чтобы не сорвать мирные переговоры.

Ранее страны G7 договорились, что любые новые санкции против России впредь будут увязаны с участием России в переговорах по Украине.