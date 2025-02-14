Берлин отвергает идею президента США Дональда Трампа о возвращении России в состав неформального международного клуба "Большая семёрка".

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок журналистам.

Министр обосновала это тем, что "после вторжения в Украину нормального сотрудничества с Россией быть не может".

Напомним, сейчас в группу G7, помимо Германии, входят Франция, Италия, Япония, Канада и США.

Со своей стороны Кремль заявляет, что РФ не заинтересована в возвращении в "Большую восьмёрку", как предложил Трамп, а считает более актуальным форматом "Большую двадцатку".

"Мы неоднократно говорили, что группа, которая сейчас называется "Группой семи", значительно утратила свою релевантность. Даже с той точки зрения, что она объединяет страны, которые сейчас не лидеры по разным параметрам экономического и социального роста. Эти центры роста переместились в другие регионы земного шара. С этой точки зрения мы считаем, что мы гораздо более заинтересованы в продолжении нашей конструктивной работы в рамках "двадцатки". Именно такой форум, как "двадцатка", наверное, больше отражает экономический локомотив земного шара", – заявил Песков.

Как утверждает президент Владимир Зеленский, у Трампа выступают против членства Украины в НАТО, считая это "эскалацией".

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что от России не будут требовать уступок перед началом переговоров по урегулированию конфликта с Украиной.