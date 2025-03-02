В Европе требуют от президента Владимира Зеленского публично извиниться перед Дональдом Трампом и восстановить с ним отношения, подписав сделку по недрам. Об этом пишет ряд западных СМИ.

О том, что премьер Великобритании Кир Стармер в Лондоне убеждал Зеленского вернуть поддержку Трампа, сообщает Financial Times.

Издание со ссылкой на британских чиновников пишет, что после пятничной ссоры премьер Британии позвонил обоим президентам. А Зеленскому во время субботней встречи в Лондоне заявил, что он "должен сначала наладить отношения с Трампом, и что мир не продлится долго, если он не будет гарантирован США".

"Это означает, что США должны быть вовлечены. Вы должны исправить эти отношения и вернуться к сделке с минералами", - передают они слова Стармера Зеленскому.

Эту же идею, по данным издания, британский премьер будет проводить и на сегодняшнем саммите европейских лидеров в Лондоне.

"В воскресенье в частном порядке Стармер предупредит Зеленского и других европейских лидеров на саммите в Лондоне, что путь к миру в Украине должен пролегать через Белый дом. Один из соратников Стармера сказал: "премьер-министр соберет людей вместе и вежливо даст им понять, что есть только одни переговоры - и это переговоры президента Трампа", - пишет издание.

По данным агентства Bloomberg, Белый дом в частном порядке дал понять, что ждет публичных извинений от Зеленского. Об этом изданию заявил европейский источник, который в курсе недавнего разговора Стармера и Трампа.

По данным источника, Лондон уже предпринял попытку предложить Вашингтону вернуться за стол переговоров с Киевом, однако получил отказ. Также Белый дом рассматривает возможность полного прекращения военной поддержки Украины.

Ранее СМИ писали, что генсек НАТО Марк Рютте посоветовал Владимиру Зеленскому помириться с Трампом.