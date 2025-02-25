В Евросоюзе так и не удалось достичь согласия насчет конфискации российских активов для помощи Украине. Страны сообщества с самыми сильными экономиками выступают против этой инициативы.

Об этом сообщает издание Politico.

По данным издания, за конфискацию средств, которых в Европе заморожено на сумму более 200 миллиардов евро, ратуют страны Балтии, Северной Европы, Польша, Чехия и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

При этом против этого выступают Франция, Германия, Италия, Испания и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Опасения имеются из-за того, что отъем средств у Москвы может отпугнуть международных инвесторов.

"Если разморозить [активы] и передать Украине, то больше их не будет и их больше нельзя будет использовать как предмет торга", - пояснил один из дипломатов ЕС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме также отметил, что замороженные активы являются важным рычагом влияния в будущих переговорах.

Ранее газета Washington Post уже писала о том, что европейские чиновники отказываются от конфискации российских активов, считая подобное решение потенциальным нарушением международного права, а также опасаясь, что это отобьет желание у инвесторов доверять евро и вызовет ответные меры со стороны России.

А председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявляла, что конфискация замороженных российских активов нарушит международное законодательство.