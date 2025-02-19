Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встал на защиту президента США Дональда Трампа после его резких заявлений в адрес Владимира Зеленского, а также о войне и выборах в Украине. Он считает, что Европа должна перестать скандалить из-за Трампа и "начать помогать ему прекратить войну" в Украине.

Публикацию на эту тему он сделал в Х.

По мысли Джонсона, вызвавшие резонанс слова Трампа направлены на то, чтобы шокировать европейцев, побудить их действовать. И предлагает начать с того, чтобы конфисковать замороженные в Европе российские активы и оплатить ими поддержку Украины.

"Когда мы, европейцы, перестанем возмущаться Дональдом Трампом и начнем помогать ему закончить эту войну? Конечно, Украина не начала войну. Можно также сказать, что Америка напала на Японию в Перл-Харборе. Конечно, страна, подвергшаяся насильственному вторжению, не должна устраивать выборы. В Великобритании с 1935 по 1945 год не было всеобщих выборов. Конечно, рейтинг Зеленского не 4%. На самом деле он примерно такой же, как у Трампа. Заявления Трампа не претендуют на историческую точность, а на то, чтобы шокировать европейцев и заставить их действовать. В частности, США могут увидеть 300 млрд долларов замороженных российских активов — в основном в Бельгии. Это деньги, которые можно и нужно использовать для выплат Украине и компенсации США за их поддержку. Почему Европа препятствует размораживанию денег Путина? США считают, что Бельгия, Франция и другие страны блокируют. Это абсурд. Нам нужно стать серьезными и быстрыми", - призвал Джонсон.

Мы приводили полную стенограмму заявлений Трампа по теме Украины.

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