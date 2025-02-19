Президент Владимир Зеленский оспорил озвученную главой Белого дома Дональдом Трампом информацию о предоставленной Украине военной помощи.

Комментарий по поводу заявлений Трампа он дал во время пресс-конференции в Киеве.

Президент США ранее говорил, что Вашингтон предоставил Киеву 350 миллиардов долларов или, "возможно, чуть меньше".

"Где все эти деньги? Куда они идут?" - спросил Трамп.

Однако, по словам президента Украины, США дали около 100 миллиардов - оружием и финансами.

"Я думаю, что нужно разобраться с помощью. У нас абсолютные цифры. Нам война стоила 320 миллиардов. 120 миллиардов — это мы, народ Украины, 200 миллиардов — Украина и ЕС. Мы говорим об оружии, 320 миллиардов — это пакет вооружений. Всего США, если считать отдельно, дали нам около 67 миллиардов оружием плюс 31,5 миллиарда финансовой помощи бюджету", - сказал Зеленский.

При этом американский Совет по международным отношениям оценивает общий объем помощи Украине от США с начала вторжения РФ в 175 миллиардов долларов (то есть гораздо больше, чем назвал Зеленский).

Напомним, Трамп во время брифинга потребовал, чтобы Украина объяснила и выяснила, куда подевались американские деньги, либо вернула их.

Трамп также заявил, что разочарован позицией Украины по поводу мирных переговоров.