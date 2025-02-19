Владимир Зеленский назвал дезинформацией слова президента США Дональда Трампа о том, что его рейтинг составляет 4%, а также отрицает необходимость провести выборы в Украине.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Киеве.

"Сегодня утром вышел (опрос - Ред.) КМИС с 57% доверия ко мне. Я слышал, больше 57% по разным опросам. Так что если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас – не получится. Раз уже говорим о 4%, мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России. У нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией. К сожалению, Трамп живет в этом дезинформационном пространстве", - заявил Зеленский.

Отметим, что опрос КМИС, на который сослался Зеленский, вышел сегодня утром - через несколько часов после слов Трампа о низкой поддержке президента в Украине. Согласно его данным, за два последних месяца, с декабря 2024 по февраль 2025 года, рейтинг доверия украинцев Зеленскому вырос с 52% до 57%, хотя до этого он стабильно падал.

Ранее Зеленский также дал понять, что не хочет уходить с поста президента, пока Украину не возьмут в ЕС и НАТО.