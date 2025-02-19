Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный ушел от ответа на вопрос о своем участии в будущих выборах президента.

Об этом он заявил на онлайн-конференции.

По словам Залужного, в настоящее время этот вопрос "неуместен".

"Придут эти условия - тогда как человек на государственной службе я буду отвечать на такие вопросы. Пока у нас одна задача - выстоять и сохранить наше государство. А уже после этого будем думать о другом", - заявил экс-главнокомандующий ВСУ.

Напомним, на данный момент Залужный считается потенциально главным конкурентом президента Украины Владимира Зеленского на предстоящих выборах. По опросам, экс-главком побеждает действующего президента во втором туре.

В связи с этим, по данным источников, Банковая активно пытается убедить Залужного не баллотироваться на выборах. При этом недавно Залужный подшутил над Зеленским, упомянув его фразу о шашлыках весной.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал провести выборы в Украине и заявил, что у Зеленского рейтинг на уровне 4%.