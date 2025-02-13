Одесская юридическая академия, президентом которой является бывший народный депутат Сергей Кивалов, решением Кабинета министров передана в сосав Одесского национального университета им. И. Мечникова.

Об этом сообщают в своих соцсетях нардепы Марьяна Безуглая и Алексей Гончаренко.

Последний утверждает, что присоединение академии к университетму Мечникова стало реакцией властей на недавнее совместное фото Кивалова с бывшим главнокомандующим ВСУ и послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. После его появления близкие к Офису президента блогеры стали разгонять недовольство по поводу близости экс-главкома к бывшему депутату-регионалу и соратнику Януковича.

Залужный же на вопросы о связях с Киваловым ответил в Фейсбуке: "Все нормально, ждем шашлыки", - видимо, отсылая к заверениям Владимира Зеленского накануне вторжения РФ о том, что войны не будет, а весной всей страной "будем жарить шашлыки".

По данным Гончаренко, после этого комментария "в Офисе подумали, что Залужный не идет в союзе с ними на выборы и началось".

Как мы писали, упомянутый снимок Залужного и Кивалова был сделан в Лондоне во время конференции Международной образовательной корпорации.

Напомним, Залужный считается потенциальным главным конкурентом Зеленского на будущих выборах. Согласно опросам, экс-главком побеждает действующего президента во втором туре. В связи с этим, по данным источников, Банковая активно пытается убедить Залужного не баллотироваться на выборах. Однако никаких данных о том, что посол поддался этим уговорам, нет.