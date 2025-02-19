Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что не уйдет со своего поста, пока страну не возьмут в ЕС и НАТО.

Об этом он заявил в интервью ARD, сообщает немецкий таблоид Bild.

По словам главы государства, если Украину примут в ЕС и НАТО, он будет больше не нужен.

"Я готов на все ради мира в Украине. Конечно, Россия хочет от меня избавиться. Возможно, не физически, как они пытались сделать в начале войны, а политически. Я очень неудобный человек для Путина. Мы знаем друг друга. Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, я буду больше не нужен. Но пока этого не будет, я буду защищать свою страну", - сказал Зеленский.

Напомним, после переговоров в Эр-Рияде новый президент США Дональд Трамп потребовал провести выборы в Украине и заявил о низком рейтинге Зеленского.

"В Украине давно не было выборов. Как бы мне ни было грустно говорить, но у Зеленского сейчас 4% рейтинг" , - заявил Трамп на встрече с журналистами в своем имении.

При этом экс-главнокомандующий ВСУ, ныне работающий послом Украины в Британии, Валерий Залужный пока ушел от ответа на вопрос о своем участии в будущих выборах президента.