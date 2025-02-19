Президент Украины Владимир Зеленский перенес запланированный на сегодня визит в Саудовскую Аравию на 10 марта.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, перенос осуществлен для того, чтобы не придавать легитимности вчерашней встрече в Эр-Рияде делегаций из США и России.

Зеленский добавил, что не хочет "никаких совпадений".

"(Украина) не хотела создавать впечатление, что она придает какую-либо легитимность происходящему в Эр-Рияде", - сказал один из источников.

Изначально Зеленский должен был посетить Саудовскую Аравию 19 февраля в рамках официального визита, однако перед встречей делегаций России и США он сообщил об отмене поездки. По его словам, он не желает, чтобы за его спиной принимались какие-либо решения.

Напомним, президент Украины "разозлил" главу Белого дома Дональда Трампа, когда раскритиковал переговоры США и России в Саудовской Аравии. В СМИ считают, что "серия нападений на Зеленского", которую вчера вечером произвел Трамп, связана именно с этим.

При этом ранее Зеленский говорил, что Киев не будет признавать результат переговоров США и РФ в Эр-Рияде.