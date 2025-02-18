Украина может стать вторым Афганистаном, если ее откажутся принять в НАТО.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью ARD.

"Вы не можете просто убрать это (членство в НАТО - Ред.) со стола. Это так не работает. Я не думаю, что кто-то заинтересован в Афганистане 2.0. У нас есть опыт того, что происходит, когда кто-то заканчивает что-то, не обдумав это, и очень быстро уходит", - сказал президент Украины.

Напомним, 14 апреля 2021 года президент США Джо Байден заявил, что настало время закончить самую долгую войну в истории США и американские военные должны вернуться домой из Афганистана. Он анонсировал начало вывода войск США из Афганистана 1 мая и завершение до 11 сентября, даты 20-й годовщины серии терактов в Соединенных Штатах. Вывод войск США и их союзников из Афганистана позволил талибам быстро захватить афганскую столицу Кабул и власть в стране.

Ранее Зеленский не раз констатировал, что США никогда не видели Украины в НАТО. В последний раз он заявил об этом на прошлой неделе, во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я никогда не слышал во время разговоров на уровне президентов, что мы будем в НАТО. Никогда. И это не вопрос к Трампу. Это вопрос к политике США", - сказал тогда президент Украины.