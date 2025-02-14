Министр обороны США Пит Хегсет снова заявил, что возвращение к границам 2014 года, отправка в Украину американских войск и вступление Украины в НАТО - "маловероятны".

Об этом он сказал во время пресс-конференции.

"Реальность в виде возвращения к границам 2014 года в рамках урегулирования путем переговоров маловероятна. Реальность в виде американских войск на Украине маловероятна. Реальность в виде членства Украины в НАТО в рамках урегулирования путем переговоров маловероятна", - заявил Хегсет.

Также он сообщил, что США разместят больше своих войск в Польше, так как "контуры украинских границ остаются неопределенными".

Министр обороны США допустил, что Европа сможет принять участие в мирных переговорах по Украине.

"Как будут выглядеть эти границы в конечном итоге, еще предстоит выяснить, и я думаю, что это будет частью дискуссии между нашим президентом, Зеленским, Путиным и, вероятно, Европой, которая также будет участвовать в этих дискуссиях", - сказал он.

Ранее СМИ писали, что вице-премьер США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции может объявить о массовом выводе американских войск из Европы.

Министр обороны Германии Писториус заявил, что вчера "очень ясно" дал понять американскому коллеге Хегсету, что "иллюзорно" думать, что этого можно достичь за один год.

Он предложил другой план, чтобы "не допустить пробелов в военных возможностях".

При этом официально пока о планах вывода американских войск из Европы не сообщалось.

Напомним, Вэнс не исключил увеличения военной помощи Киеву, включая отправку американских войск в случае отказа России поддержать мирный план по Украине.