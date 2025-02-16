По итогу возможного урегулирования российско-украинского вооружённого конфликта Киев не будет признавать оккупированные территории российскими. Но, в случае вступления в НАТО, Киев не будет возвращать их военным путем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью журналистке NBC News.

"Юридически мы не будем признавать, все понимают, что это неконституционно – признать нашу оккупированную территорию территорией Россией. Мы никогда этого не сделаем. Дело не в каких-то переговорах. Мы никогда не будем говорить об этом", – заверяет украинский лидер.

При этом, даже в случае вступления в НАТО, Банковая не собирается возвращать территории военным путём. Когда и как захваченные РФ регионы можно будет вернуть в состав Украины, президент не знает.

"Не знаю когда, но мы должны вернуть их путём дипломатии. Если мы в НАТО – понятно, почему путем дипломатии", – сообщает Зеленский, добавив, что "путь дипломатии хорош, но с гарантиями безопасности".

Ранее Зеленский приказал не подписывать соглашение с США о полезных ископаемых, так как договор "не защищает интересы Украины".

При этом президент считает, что у Украины мало шансов выжить без военной поддержки США.