Министр экономики Украины Юлия Свириденко прибыла в Саудовскую Аравию готовить визит президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщила сама Свириденко на своей странице в Фейсбуке.

"В последующие дни будут десятки встреч, чтобы подготовить визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию", - сказала Свириденко.

Отмечается, что речь шла и об участии компаний из Саудовской Аравии в приватизации в Украине.

"Саудовская Аравия активно поддерживает Украину. Направили 500 млн долларов в поддержку восстановления Украины. Помогают как гуманитарно, так экономически, работая с украинскими компаниями", - говорится в сообщении.

Министр добавила, что страна помогает поддерживать Украину конкретными бизнесами.

"Например, FAS Energy, которая инвестировала в возобновляемую энергетику в Украине. Или SALIC, которая в сентябре прошлого года стала совладельцем одного из крупнейших украинских агрохолдингов – МХП, приобретя 12,6% акций компании. Я безгранично благодарна всем тем компаниям, которые показывают лидерство и то, что инвестировать в Украину сейчас можно и нужно", - пишет Свириденко.

Она также поблагодарила Саудовскую Аравию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отметила усиление уровня сотрудничества между странами.

Напомним, на следующей неделе в Саудовской Аравии, по данным СМИ, должна пройти встреча по завершению войны в Украине россиян и американцев, на которую приглашена и украинская делегация. Позже в Саудовской Аравии возможна встреча Трампа и Путина.

Однако Зеленский и Офис президента заявляют, что приглашений не получали и в трехсторонних встречах с представителями США и РФ участвовать не планируют.