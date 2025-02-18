Владимир Зеленский совершил стратегическую ошибку, предложив президенту США Дональду Трампу права на добычу украинских полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов, не предоставив другой конкретики.

Об этом газете Financial Times заявили европейские и украинские чиновники.

Высокопоставленный украинский источник сказал изданию, что Зеленский должен был "совершенно ясно" дать понять Вашингтону, что украинские ресурсы связаны "с будущими гарантиями [американской] помощи в сфере безопасности".

"Это было написано как приманка для Трампа - это очевидно. Но отсутствие подробностей означало, что Трамп по сути мог назвать свою цену. Некоторые из окружения Зеленского сожалеют о том, как это было сделано... Они потеряли контроль над ситуацией", — считает европейский чиновник.

Теперь команда Зеленского пытается придумать привлекательное контрпредложение.

Также подход Трампа вызвал ярость у европейцев. На Мюнхенской конференции по безопасности официальные лица сравнили его с "тактикой мафиозного шантажа", ростовщичеством и колониализмом.

"Одно дело сказать, что мы поможем вам освободить вашу землю, а затем эксплуатировать ресурсы под землей. И совсем другое — потребовать: "Оплатите этот счет за помощь, которую мы уже оказали", - сказал другой европейский чиновник.

Ранее западные СМИ сообщали, что экономическое соглашение о компенсации, которое Вашингтон предложил Киеву, включает не только контроль за критически важными минералами Украины, оно охватывает все - от портов и инфраструктуры до нефти и газа, а также более крупную ресурсную базу страны.

Также они писали, что министр финансов США дал Зеленскому всего час на подписание соглашения о полезных ископаемых.