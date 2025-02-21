Россия может дать согласие на использование для восстановления Украины 300 миллиардов долларов ее активов, замороженных в Европе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, РФ будет настаивать, чтобы часть денег была потрачена и на захваченные ею территории.

Официально РФ готовность передать замороженные активы на восстановление Украины не подтверждала, однако ранее отдельные деятели в Москве уже высказывали подобные идеи. Например, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в 2023 году предлагала отдать замороженные активы в обмен на российской контроль над захваченными украинскими территориями.

В качестве исторической аналогии Симоньян привела покупку Русским царством у Речи Посполитой Киева в рамках "вечного мира" 1686 года. Тогда Киев (который Москва к тому времени уже и так контролировала более 30 лет) был выкуплен за 146 тысяч рублей.

На днях бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны Европы побыстрее направить активы РФ для Украины.

При этом Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Украина и некоторые европейцы призывали Дональда Трампа разрешить использование замороженных российских активов для закупки американского оружия, но президент США эту идею не поддерживает.