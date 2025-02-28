Визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера к президенту США Дональду Трампу стал "отрезвляющим превью" для Украины.

Такие оценки дает газета Politico.

"Трампа, похоже, не тронул отчаянный призыв Стармера к более сильной приверженности США защите Украины", - говорится в статье.

Стармер планировал уговорить Трампа на военную поддержку для европейских войск в Украине. По словам британских чиновников, он просил о воздушном наблюдении со стороны США и прикрытии с воздуха в случае нового вторжения России.

Но Трамп всему этому сказал "нет".

"Такая жесткая позиция стала отрезвляющим предварительным сигналом для европейских союзников" накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

"Трамп показал, что он вряд ли что-то им пообещает", даже если речь идёт сейчас о том, чтобы не отключать Украину от Starlink, а также о приверженности уставу НАТО, пишет газета.

Также американский президент "отмахнулся от вопросов" о том, что будет, если Россия снова атакует Украину.

При этом "Трамп все больше сближает интересы США с интересами России, подхватывая тезисы Путина о вторжении в Украину и одновременно стремясь создать альянс с государством-изгоем".

Ранее Politico назвала провальным визит в Вашингтон президента Франции Макрона.

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