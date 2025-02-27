Поездка президента Франции Эммануэля Макрона к президенту США Дональду Трампу по Украине была "пустой тратой времени". Он не добился обещаний США по гарантиям безопасности для европейских войск в Украине. А также по вовлечению Европы в переговоры.

Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает газета Politico.

По словам чиновников и дипломатов ЕС, президент Франции не смог получить конкретные заверения от Трампа о гарантиях безопасности США.

"[Макрон] сказал, что Трамп не дал никаких четких обещаний относительно гарантий. Таким образом, действительно, стратегическая двусмысленность по этому вопросу остается", - сказал дипломат ЕС.

Европейцы все еще надеются, что США смогут обеспечить поддержку вероятному европейскому миротворческому контингенту в Украине - сбор разведывательных данных, противовоздушную оборону и военный транспорт.

Однако "это была пустая трата времени", сказал высокопоставленный чиновник ЕС, который принял участие во встрече.

Также Макрон и Трамп говорили о назначении специального представителя ЕС, который мог бы принимать участие в мирных переговорах по Украине. Но Трамп "не проявил интереса к тому, чтобы позволить европейцам участвовать в переговорах, которые он проводит с Россией".

О том, что США отказываются давать гарантии безопасности европейским войскам в Украине, ранее писали и другие западные СМИ.

Напомним, сегодня Трампа посетит с той же миссией, что и Макрон, британский премьер Кир Стармер.