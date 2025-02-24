Дональд Трамп заявляет, что Владимир Путин сказал ему, что не видит проблем с размещением европейских войск в Украине в рамках мирного соглашения.

Об этом президент США сказал на брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Отметим, что ранее РФ неоднократно заявляла, что против размещения войск стран НАТО в Украине.

Сам Трамп заявил на встрече с Макроном заявил, что не видит проблемы в отправке европейских войск в Украину в качестве миротворцев.

Макрон в свою очередь заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева, который может дойти до отправки военных в Украину.

По его словам, "войска не обязательно будут располагаться на линии фронта", а будут присутствовать "в качестве гарантии".

Трамп заявил, что война в Украине способна перерасти в третью мировую, но США намерены не допустить такого исхода.

Накануне в Польше говорили, что cообщения о планируемом создании франко-британской миротворческой миссии "являются чистой воды домыслами". Как видим, такой план действительно был озвучен.

Также парламент Нидерландов принял резолюцию о возможном развертывании миротворцев в Украине в случае перемирия.