Сообщения о планируемом создании франко-британской миротворческой миссии "являются чистой воды домыслами".

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, слова которого приводит ресурс Polsat.

"На сегодняшний день ни одна коалиция стран не планирует отправлять войска в Украину. Польша определенно не отправляет и не будет отправлять войска в Украину, я хочу это ясно заявить. У нас есть и другие задачи", – сказал министр.

"Ни одна страна, граничащая с Россией, не должна быть вовлечена в такую стабилизационную миссию, поскольку это может легко привести к провокациям", – добавил Косиняк-Камыш.

Напомним, вопрос о франко-британской миротворческой миссии поднимался на провалившемся саммите президента Франции Эмманюэля Макрона в Париже, но к консенсусу там не пришли.

Позже Макрон заявил, что не планирует отправлять французские сухопутные войска в Украину.

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