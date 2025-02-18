Западные СМИ пишут о "разочаровывающих" итогах экстренного саммита европейских стран, который созвал президент Франции Эмманюэль Макрон в Париже в ответ на требования президента США Дональда Трампа взять на себя вопросы безопасности Украины.

Ни по одному ключевому вопросу, включая отправку миротворцев, договоренностей достигнуто не было.

О том, что не было принято никаких решений, ещё вчера сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

На это указывают и заявления Макрона после саммита, который также ни о каких решениях не упоминал.

Лишь в очередной раз президент Франции заявил о необходимости "прочных и надежных гарантий безопасности" для Украины.

"В противном случае есть риск, что прекращение огня закончится так же, как и Минские соглашения", - сказал он.

Что касается военной помощи и расходов на оборону, то Макрон просто сказал, что "работа будет продолжена".

"Работа будет продолжена на основе предложений Европейской комиссии, как по поддержке Украины, так и по развитию и инвестированию в нашу оборону. Эту повестку дня, определенную в 2022 году на Версальском саммите, нужно просто реализовать", - написал Макрон.

Также он после саммита созвонился по отдельности с президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом.

Зеленский подтвердил разговор и тоже высказался против остановки огня.

"Есть общее видение того, что должны быть надежные и сильные гарантии безопасности. Любое другое решение, например хрупкое прекращение огня, станет лишь очередным обманом со стороны России и предпосылкой новой российской войны против Украины или других стран Европы", - сказал Зеленский.

Трамп разговора с Макроном не комментировал.

Издание Politico, говоря о саммите в Париже, сделало вывод, что "лидеры Европы не находят быстрого ответа на бомбу Трампа против Украины".

"После 3,5-часовой встречи в президентском дворце Елисейского музея реакция лидеров Европы на самый большой за последние десятилетия сдвиг в расчетах безопасности была разочаровывающей", - говорится в статье.

"Лидеры не выдвигали новых совместных идей, спорили из-за отправки войск в Украину и в очередной раз произносили банальности о помощи Украине и увеличении расходов на оборону", - пишет издание.

По его данным, основной спор заключался в том, отправлять ли войска в Украину, если будет достигнута договоренность о прекращении войны.

"Но консенсуса по этому вопросу не было", - говорится в материале. Против выступили Польша и Германия, также пока не дала согласия Дания, которая потребовала сперва "многое прояснить".

В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источники сообщает, что на вчерашнем саммите в Париже Макрон предложил разместить миротворцев не на линии будущего прекращения огня в Украине, а за ней.

Но даже по такому предложению европейские лидеры разошлись во мнениях. В частности, Германия, Италия, Польша и Испания заявили о нежелании вообще направлять свои миротворческие силы в Украину.

Шольц, как уже сообщалось, вообще назвал обсуждение вопроса о развертывании войск "крайне неуместным", поскольку война еще продолжается. Он сказал, что был "немного раздражен" дискуссией, назвав ее "непонятной дискуссией в неподходящее время и на неподходящую тему".

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что отправка миротворцев - это "самый сложный и наименее эффективный" из возможных вариантов.

Глава МИД Испании заявил, что "в настоящее время никто не рассматривает возможность отправки войск в Украину".

Премьер Дании заявила, что она "открыта для обсуждения многих различных вопросов", таких как развертывание войск, но "есть действительно очень много вещей, которые необходимо прояснить, прежде чем мы дойдем до этой ситуации, потому что мы говорим о безопасности наших собственных мужчин и женщин".

Напомним, что даже британский премьер Стармер, который накануне заявил, что готов послать войска, после саммита в Париже сделал оговорку - что отправка миротворцев потребует гарантий безопасности от США.

В общем и целом саммит не продемонстрировал то, чего от него многие ожидали - готовности Европы взять на себя ответственность за безопасность и военную помощь Украине даже в случае, если США прекратят помощь. Наоборот - красной нитью через комментарии всех сторон проходило прежнее требование к Вашингтону дать американские гарантии безопасности, чего Вашингтон, на данный момент, судя по комментариям команды Трампа, делать не хочет.

Как мы уже писали, отсутствие конкретных решений и результатов саммита может стать дополнительным аргументом для тех сил в Украине и в Европе, которые выступают за скорейшее завершение войны.