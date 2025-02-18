Правительства Чехии, Румынии и Словении возмутились тем, что не получили приглашения на чрезвычайный саммит европейских лидеров в Париже, где планировалось выработать совместную ответную стратегию на шаги президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет французская газета Le Monde.

Так, собеседник издания в чешском правительстве заявил, что ни одна другая страна Европы не имеет большее число украинских беженцев на душу собственного населения, чем Чехия. Кроме того представитель Праги утверждает, что именно его страна, организует "одну из самых эффективных систем снабжения оружием" – вероятно, собеседник газеты подразумевал чешскую инициативу по закупке боеприпасов для украинской армии.

"Не считая Польшу, нет страны более близкой к (украинской - Ред.) войне, чем Чехия", – заявил источник в чешском правительстве, осудив "высокомерие" французского президента Эмманюэля Макрона.

Советник по вопросам обороны и безопасности временного румынского лидера Илие Болояна Кристиан Диаконеску также выразил сожаление, что представителей его страны не пригласили в Париж, "несмотря на её усилия".

"Тематика обсуждений не будет связана с безопасностью и стабильностью восточного фланга НАТО, в частности, Черноморского региона. И, что очень важно, никаких решений не будет принято. Но я могу вас заверить, что за этим последуют дальнейшие шаги, которые будут подразумевать и нас", – считает Диаконеску.

В свою очередь президент Словении Наташа Пирц Мусар заявила, что, пригласив лишь отдельные страны Европы, организаторы парижского саммита "показывают миру, что даже в рамках ЕС не все государства считают равными". По мнению Мусар, "это не та Европа", которая будет достойным партнёром для Соединённых Штатов.

Напомним, чтобы обсудить действия президента США Дональда Трампа в Париж прибыли восемь европейских лидеров.

При этом никаких конкретных решений относительно Украины принято не было.

"Такие встречи не заканчиваются решениями, поскольку саммит не является органом, который может принимать какие-то обязательные для исполнения и окончательные постановления", – сказал польский премьер Дональд Туск.

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