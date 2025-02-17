На экстренный саммит по действиям президента США Дональда Трампа, что инициировал французский лидер Эммануэль Макрон, прибыли восемь местных лидеров.

Снимки с торжественной встречи в Париже публикуют полтитические телеграм-каналы и соцсети участников.

Так, на призыв Макрона выработать единую европейскую политику в ответ на шаги США в сторону РФ откликнулись главы правительств:

Великобритании – Кир Стармер,

Дании – Метте Фредериксен,

Испании – Педро Санчес,

Польши – Дональд Туск,

Италии – Джоджа Мелони,

канцлер – Германии Олаф Шольц,

а также генсек НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Конкретных решений относительно Украины в ходе обсуждений не принимались, сообщил Туск на пресс-конференции.

"Такие встречи не заканчиваются решениями, поскольку это не орган, который может принимать какие-то обязательные для исполнения и окончательные решения", – сказал польский премьер.

Напомним, в частности, от итогов этого саммита зависит позиция президента Владимира Зеленского касательно продолжению войны.

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