Любой лингвистический и основанный на чувствах анализ покажет, что глава Белого дома Дональд Трамп старается понравиться президенту РФ Владимиру Путину, как Путин до этого пытался понравиться ему.

Такое мнение высказал российский оппозиционер и эксперт Центра Карнеги Александр Баунов в своем Фейсбуке.

Признаком этого эксперт считает пост Трампа о телефонном разговоре с главой Кремля, который тот опубликовал в своей соцсети TRUTH. В нем Трамп дал такую характеристику беседе: "долгий и в высшей степени плодотворный".

Затем Баунов разбирает другие фрагменты поста о звонке, свидетельствующие о желании, которое он приписывает Трампу:

1. "Мы обсуждали Украину". Упоминание Украины в первую очередь означает, что для Трампа она приоритет в отношениях с Россией.

2. "Ближний Восток" через запятую после Украины означает, что американский президент видит в Путине не только агрессора, которого нужно остановить, пусть ценой уступок со стороны жертвы, но и глобального игрока, с участием которого можно решать остальные проклятые вопросы.

3. "Энергетику". Это слово может означать, что Трамп пугал Путина понижением цены на нефть. Но за ней может стоять и общая приверженность традиционной энергетике и скептицизм по отношению к ускоренному энергетическому переходу, который бьет по нефте- и газодобывающим странам.

4. "Искусственный интеллект". Это, скорее, тема Трампа, но и Путин часто любит говорить об искажениях, которые вносят в ИИ либеральные силы.

5. "Власть доллара". Видимо, имеется в виду утверждение Путина о том, что санкции против России и арест её активов подрывают доллар как международную валюту. С частью этих аргументов Трамп был склонен соглашаться.

6. "Мы оба размышляли о великой истории наших народов и о том, как успешно мы вместе сражались во Второй мировой войне". Написанные в английском тексте с большой буквы слова "Великая История наших Народов" вместе с упоминанием Второй мировой войны и общих потерь – это не просто чистая, беспримесная сладость для ушей российского лидера, но ещё и общая платформа великого прошлого и "арка великих наций" – субъектов истории, где менее великие – её объекты. Путин, несомненно, говорил о реабилитации нацизма и пересмотре истории в Украине и Восточной Европе. Трамп тоже обеспокоен пересмотром великой американской истории разными университетскими критиками.

7. "Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга". Обещание обменяться визитами, а не просто провести встречу на нейтральной территории, – это успех Путина. Визит американского президента любой диктатурой воспринимается как высшая форма международной легитимации, практически магический ритуал снятия дипломатического проклятия. Теперь начнется бешеная работа, чтобы совместить тезис о великой истории и войне с тезисом о визите и получить визит на парад Победы, а к нему можно приурочить и остановку огня. В этом случае американский президент на российском параде победы как минимум в глазах россиян символизировал бы победу над Украиной, нацизмом в прошлом и, так сказать, в настоящем.

8. "И начнем мы с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о разговоре, что я и сделаю прямо сейчас". Это очень тяжёлый пассаж для Украины. Трамп использует "мы", объединяя себя с Путиным и словно противопоставляя себя и его Украине. Причём он имеет в виду именно себя с Путиным, а не "мы, божию милостью самодержец", потому что дальше следует "я".

9. Комбинация фраз "миллионы людей погибли на войне, которая не случилась бы, если бы я был президентом" и "хочу поблагодарить Путина за время и усилия, которые он уделил этому разговору" символически переносит ответственность за войну с Путина на Джо Байдена.

Также реверансом в адрес Путина Баунов считает отсутствие в переговорной команде с Москвой спецпосланника по Украине Кита Келлога, который "сравнительно жёстко настроен в отношении Москвы – возможно, ему отведена роль хорошего полицейского по отношению к Украине".

Напомним, Трамп провел телефонный разговор с российским лидером 12 февраля.

Сразу после этого он позвонил Зеленскому.