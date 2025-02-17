Европа разделилась во мнениях относительно отправки войск в Украину.

Об этом сообщает газета The Financial Times.

На встрече в Париже европейские лидеры обсудили вопрос о введении войск в Украину на фоне мирных переговоров президента США Дональда Трампа по России.

Позиция основных стран:

Франция - президент Эмманюэль Макрон предложил создать "силы обеспечения" по будущей линии прекращения огня, избегая прямого участия на линии фронта.

- президент Эмманюэль Макрон предложил создать "силы обеспечения" по будущей линии прекращения огня, избегая прямого участия на линии фронта. Великобритания - премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания "готова и хочет" отправить войска, если это потребуется.

- премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания "готова и хочет" отправить войска, если это потребуется. Польша - премьер-министр Дональд Туск отверг возможность отправки войск, но пообещал продолжать оказывать материально-техническую и военную помощь.

- премьер-министр Дональд Туск отверг возможность отправки войск, но пообещал продолжать оказывать материально-техническую и военную помощь. Испания - министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес отверг эту идею, назвав мир "далеким".

- министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес отверг эту идею, назвав мир "далеким". Германия - канцлер Олаф Шольц называет разговоры о миротворцах преждевременными.

Ранее газета The Times сообщала, что против идеи ввода миротворцев выступает ряд стран ЕС. И что этот вариант будет невозможно реализовать без согласия РФ.

Также западные издания писали, что в Евросоюзе растёт недовольство идеей отправки миротворцев в Украину.