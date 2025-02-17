Европейские миротворцы пока не в Украине. Иллюстративное фото: US Navy

Европа разделилась во мнениях относительно отправки войск в Украину.

Об этом сообщает газета The Financial Times.

На встрече в Париже европейские лидеры обсудили вопрос о введении войск в Украину на фоне мирных переговоров президента США Дональда Трампа по России.

Позиция основных стран:

  • Франция - президент Эмманюэль Макрон предложил создать "силы обеспечения" по будущей линии прекращения огня, избегая прямого участия на линии фронта.
  • Великобритания - премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания "готова и хочет" отправить войска, если это потребуется.
  • Польша - премьер-министр Дональд Туск отверг возможность отправки войск, но пообещал продолжать оказывать материально-техническую и военную помощь.
  • Испания - министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес отверг эту идею, назвав мир "далеким".
  • Германия - канцлер Олаф Шольц называет разговоры о миротворцах преждевременными.

Ранее газета The Times сообщала, что против идеи ввода миротворцев выступает ряд стран ЕС. И что этот вариант будет невозможно реализовать без согласия РФ.

Также западные издания писали, что в Евросоюзе растёт недовольство идеей отправки миротворцев в Украину.

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