В Европе нет единого мнения по отправке войск в Украину. Позиции крупных стран
Европа разделилась во мнениях относительно отправки войск в Украину.
Об этом сообщает газета The Financial Times.
На встрече в Париже европейские лидеры обсудили вопрос о введении войск в Украину на фоне мирных переговоров президента США Дональда Трампа по России.
Позиция основных стран:
- Франция - президент Эмманюэль Макрон предложил создать "силы обеспечения" по будущей линии прекращения огня, избегая прямого участия на линии фронта.
- Великобритания - премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания "готова и хочет" отправить войска, если это потребуется.
- Польша - премьер-министр Дональд Туск отверг возможность отправки войск, но пообещал продолжать оказывать материально-техническую и военную помощь.
- Испания - министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес отверг эту идею, назвав мир "далеким".
- Германия - канцлер Олаф Шольц называет разговоры о миротворцах преждевременными.
Ранее газета The Times сообщала, что против идеи ввода миротворцев выступает ряд стран ЕС. И что этот вариант будет невозможно реализовать без согласия РФ.
Также западные издания писали, что в Евросоюзе растёт недовольство идеей отправки миротворцев в Украину.
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