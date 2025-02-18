Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не планирует отправлять французские сухопутные войска в Украину.

Об этом французский политик заявил в интервью газете La Depeche.

"Я никогда не объявлял об отправке сухопутных войск. Сегодня Франция не готовится отправлять наземные войска", – сказал Макрон.

При этом он добавил, что заявления о возможности отправки войск в Украину делаются для того, чтобы "восстановить стратегическую двусмысленность" после того, как уже бывший президент США Джо Байден заявил, что не отправит войска.

"Эта неопределенность полезна для нас, поскольку она может помочь нам оказать давление (на Путина - Ред.)", – объяснил французский президент.

Среди возможных гарантий безопасности Украине Макрон перечисляет перевооружение украинцев, отправку военных специалистов или даже войск в "неконфликтные зоны" для "успокоения украинцев".

"Это именно то, о чем мы думаем, например, с британцами, – и, наконец, членство в НАТО", – добавил Макрон.

По его словам, последний вариант заключается в отправке миротворцев совместно с ООН.

"Мы могли бы принять решение в рамках переговоров о проведении в соответствии с мандатом Организации Объединенных Наций миротворческой операции, которая в то время проводилась бы вдоль линии фронта", - сказал Макрон.

Напомним, на саммите в Париже европейские страны не пришли к консенсусу по миротворцам.

После этого западные медиа назвали итоги саммита "разочаровывающими".