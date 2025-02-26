В России отрицают, что давали согласие на размещение европейских миротворцев в Украине, о чем не раз заявлял президент США Дональд Трамп.

Опровержение слов главы Белого дома дал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время ответов на вопросы журналистов по итогам своего визита в Катар.

Как сказал министр, Москву о миротворцах никто не спрашивал.

"Россия не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев в Украине", - добавил Лавров.

Также министр подчеркнул, что Россия не согласна и на завершение войны по линии фронта.

"Остановки боевых действий в Украине по линии соприкосновения не будет, у нас есть конституция (в 2022 году РФ объявила об аннексии четырех областей Украины: Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской - Ред.)", - сказал он.

Еще глава МИД РФ заявил, что Россия не пойдет на договоренности, которые будут предполагать повторное "накачивание" Украины оружием.

Напомним, 24 февраля Трамп рассказал о заявлении Владимира Путина, что Кремль не видит проблем с размещением европейских войск в Украине в рамках мирного соглашения. Однако до этого Россия неоднократно говорила, что против войск НАТО в любом формате.

После этого активизировались обсуждения отправки в Украину миротворцев из Великобритании и Франции.