Соединенные Штаты не планируют давать военных гарантий европейским миротворцам, которые могут отправиться в Украину.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита к главе Белого дома Дональду Трампу настаивал, чтобы США обеспечили "поддержку" для военнослужащих Великобритании и Франции, которые готовы направиться в Украину в случае заключения мира.

Французский президент покинул Вашингтон, полагая, что достиг взаимопонимания с Трампом, и президент США "открыт этой идее".

Но представитель Белого дома заявил WSJ, что мирное соглашение, которое разрабатывает Трамп, "не будет включать гарантию будущей военной помощи или обязательства по отправке американского персонала в регион".

Ранее сам президент США туманно пообещал, что "мы окажем какую-то поддержку. Очевидно, что европейские страны будут вовлечены".

"Но я не думаю, что вам понадобится много поддержки", - добавил Трамп.

О том, что США не планируют давать военные гарантии европейским миротворцам в Украине, вчера писала и Financial Times.

Между тем в Раде считают, что если Запад отправит в Украину миротворцев, они первыми убегут в случае нового наступления РФ.