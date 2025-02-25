Лондон и Париж готовы на размещение миротворцев в Украине, только если США дадут гарантии защиты этому контингенту. Но американский президент Дональд Трамп таких гарантий не дает.

Об этом пишет Financial Times.

Издание сообщает, что президент Франции Эмманюэль Макрон не смог добиться от Трампа уступок по этому вопросу. Об этом газете сообщили анонимные дипломатические источники.

Франция и Великобритания просят США, в случае отправки войск, предоставить им логистическую, разведывательную и военную поддержку.

Но Макрон после визита в Белый дом "не смог получить от него какие-либо конкретные обещания".

При этом, по словам неназванного чиновника, хотя Трамп и не дал никаких обещаний, он "не возражает против того, чтобы американцы дали гарантии безопасности" (не уточняя при этом, какие).

Требование гарантий от США подтвердил и премьер Британии Стармер, который в четверг посетит Трампа.

"Мы разместим наши силы в Украине, если получим американские гарантии", - заявил он.

Ранее британские СМИ писали, что в качестве таких гарантий Лондон и Париж хотят, чтобы США вступили в войну, если на контингент миротворцев в Украине будет совершено нападение. Но это противоречит всем ранее звучавшим заявлениям Трампа и главы Пентагона Хегсета, которые отказываются брать на себя любые обязательства, связанные с войной на территории Украины.

В частности, Пит Хегсет прямо говорил, что гарантии НАТО на контингент европейцев в Украине распространяться не будет.

Между тем в Раде считают, что если Запад отправит в Украину миротворцев, они первыми убегут в случае нового наступления РФ.