Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал позицию главы Белого дома Дональда Трампа, согласно которой в Украине сначала необходимо прекратить боевые действия, а затем провести мирные переговоры и достичь соглашения с гарантиями безопасности.

Об этом он сказал в интервью Fox News после переговоров с Трампом.

"Для меня последовательность могла бы быть такой: сначала переговоры между США и Россией, США и Украиной... Затем перемирие. Оно может быть достигнуто в ближайшие недели... После этого идут переговоры о гарантиях безопасности, территориях, инфраструктуре... После этого - мирное соглашение", - сказал президент Франции.

Он допустил, что гарантиями безопасности может стать размещение европейских миротворческих сил.

Отметим, что вчера Трамп тоже сказал, что сначала (в течение ближайших недель) может быть достигнуто перемирие, а затем уже подписано мирное соглашение.

Также ранее он и другие представители его команды заявляли о необходимости проведения выборов в Украине после прекращения огня. То есть Вашингтон предлагал такую последовательность: перемирие - отмена военного положения - выборы - подписание мирного соглашения.

Однако категорически против этой схемы выступает Владимир Зеленский. Почему, мы анализировали в отдельном материале.