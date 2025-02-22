В последнее время камнем преткновения вокруг мирного урегулирования в Украине внезапно стала тема выборов.

Их требует провести Трамп.

Он и его соратники продвигают такой формат завершения войны: "перемирие-отмена военного положения в Украине-выборы-подписание мирного соглашения".

Украинские власти сразу восприняли идею в штыки, заявляя, что это "кремлевский план развала Украины", что предвыборная кампания сразу перерастет в хаос и гражданскую войну, чем и воспользуется Россия, подчинив себе страну.

В РФ, к слову, довольно позитивно комментируют идею выборов. В основном, в контексте, что это лишит власти Зеленского.

Собственно, на последний момент делает упор и сам президент Украины ("Москва хочет меня уничтожить если не физически, то политически"), а также многие западные СМИ.

Наиболее подробно данную тему изложила в день встречи американской и российской делегации в Эр-Рияде журналистка Fox News Джеки Хайнрич со ссылкой на источники.

Она написала, что США и Россия рассматривают выборы в Украине как ключевое условие успеха процесса урегулирования. При этом, по ее данным, Трамп и Путин "считают шансы на переизбрание президента Украины низкими".

Кроме того, Трамп "готов принять любой результат выборов", включая возможность избрания пророссийского кандидата, утверждает Хайнрич со ссылкой на "собеседников из Украины". Путин, по словам журналистки, также считает такую вероятность высокой, а также убежден, что "любой другой кандидат, кроме действующего президента Украины, будет более гибким и готовым к переговорам и уступкам".

По данным Fox News, стороны обсуждают проведение выборов после прекращения огня, а затем подписание мирного соглашения.

На основе этого и других сообщений в СМИ в Киеве многими и была развита теория о том, что выборы - это "план Кремля", который приведет либо к развалу Украины, либо к ее поглощению Россией.

Но действительно ли это так?

Начнем с того, что схема "перемирие, а потом выборы", не гарантирует подписания мирного соглашения после выборов и вообще не гарантирует достижения чего-либо большего, чем прекращение огня по линии фронта и, возможно, блокирования вступления Украины в НАТО и снятия санкций с РФ (если об этом договорятся США и Россия).

И в недавней истории уже был такой пример.

В начале сентября 2014 года были подписаны первые минские соглашения, объявлено прекращение огня на Донбассе, Верховная Рада, во исполнение договоренностей, приняла закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которым им давалась широкая автономия.

Ожидалось, что работа над практической реализацией этих норм активизируется после избрания нового парламента. Выборы в него были намечены на конец октября и на них президент Порошенко рассчитывал взять уверенное большинство. Однако, неожиданно, первое место по спискам заняла "партия войны" - "Народный фронт", которая затем начала системно торпедировать минские соглашения (как первые, так и вторые) и, по итогу, они так и не были реализованы.

Что произойдет, если в Украине сейчас будет заключено перемирие и после него объявлены выборы?

Победят ли на них "пророссийские силы"?

Отметим, что, судя по опросам, на выборах в парламент могут получить вполне приличный результат силы, которые выступают в защиту русского языка и культуры, за мирное сосуществование с Россией в формате советско-финских отношений после Второй мировой войны. Но это никак не "пророссийские" силы.

Если же говорить о тех политиках, которые открыто поддерживали РФ в нынешней войне и прямо связаны с Кремлем, то они на выборах в Украине ни на какой успех рассчитывать не могут (даже если их и допустят к выборам). За исключением случая, если это будет "контролируемое" голосование по принципу "не важно как голосуют, важно как считают".

Но на данный момент не видно ситуации, при которой Москва сможет получить такой контроль над выборным процессом. Для этого ВСУ должны находится на грани полного разгрома, чего пока не наблюдается.

Если же брать ситуацию без "контролируемого" голосования, то, судя по нынешним опросам, на выборах одержит победу Залужный и его партия.

Пойдет ли он на выполнение "капитулянтских" норм вроде сокращения численности ВСУ даже если они и будут кем-то прописаны в проекте мирного соглашения? Вряд ли.

Будет ли у России механизм заставить Украину подписать такое соглашение вопреки желанию Киева?

Только начиная новую войну, к которой ВСУ будут готовы гораздо лучше подготовлены, чем к вторжению 2022 года. И война эта будет идти примерно в том же в формате, что и атака российских войск на север Харьковской области в мае 2024 года – с небольшим продвижением, которое было быстро остановлено.

Наконец, совершенно непонятно почему выборы после прекращения огня должны обязательно привести к "смуте и к гражданской войне" в Украине? Ситуация в стране сейчас более контролируемая, чем в 2014 году, когда относительно спокойно прошли и выборы президента, и выборы в парламент.

Итого, если предложенная Трампом сделка по схеме "перемирие-выборы-мирное соглашение" будет запущена, то произойдет только несколько событий.

Первое – прекращение огня по линии фронта. Главная сложность с этим сейчас, как мы уже писали – вопрос Курского плацдарма.

Путин вряд ли согласится на перемирие, при котором ВСУ останутся в Курской области и будет требовать их вывода оттуда как условие согласия на прекращение огня. Зеленский хочет обменять Курский плацдарм на часть захваченной украинской территории, но на это Кремль, скорее всего, не пойдет, так как российские войска сейчас постепенно вытесняют ВСУ из Курской области и потому могут вернуть контроль над этой территорией и без каких-либо разменов.

Если вопрос Курской области будет решен, то и вопрос о прекращении огня решится намного быстрее.

Второе – вероятно, США предпримет ряд действий навстречу России в рамках НАТО: проведет решение о непринятии в Альянс Украины, выведет часть американских войск из Европы.

Третье – с России после прекращения огня снимут американские санкции (или частично, или все).

Четвертое – в Украине пройдут выборы, после которых, возможно, сменится власть.

Все остальное (в первую очередь - подписание полноценного мирного соглашения между Украиной и Россией с урегулированием всего спектра отношений; гарантии безопасности для Украины; введение миротворцев и т.д.) также возможно, но абсолютно не гарантировано.

И, по большому счету, подобная схема "сделки" может быть выгодна всем.

Сделка выгодна Трампу – потому что гарантирует быстрый результат в виде прекращения огня, которое (если решится вопрос по Курской области) может быть достигнуто уже в ближайшие месяцы.

Сделка выгодна России – потому что оставляет за ней уже захваченные территории Украины, блокирует вступление Киева в НАТО, снимает санкции.

И это максимально хорошие условия, на которые может рассчитывать Москва в нынешней ситуации, когда ВСУ далеки от разгрома, а достижение перелома в войне будет стоит РФ сверхусилий (мобилизация, еще большее увеличение военных расходов, еще большие жертвы и т.д.).

Сделка выгодна Украине – потому что позволяет закончить войну без передачи контроля РФ над еще не захваченными территориями (Херсон, Запорожье), а также без сокращения и разоружения армии.

И это максимально хорошие условия, на который может рассчитывать Киев в нынешней ситуации, когда стабильность западной поддержки под вопросом, на фронте владеет инициативой российская армия, а долгая война с огромными жертвами может привести к полному истощению Украины с угрозой краха украинской государственности.

При том, что Запад не готов давать требуемые Киевом гарантии безопасности Украине, опасаясь прямой войны с РФ.

Кто окажется в проигрыше от этой сделки?

Во-первых, силы по обе стороны линии фонта и на Западе, которые зарабатывают на войне огромные деньги и хотели бы, чтоб этот "праздник" для них был вечный.

Во-вторых, Зеленский, который может проиграть выборы и лишится власти. Но судьба Украины не может и не должна зависеть от фамилии человека, который занимает пост президента.