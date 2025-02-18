США и Россия рассматривают выборы в Украине ключевым условием успеха процесса урегулирования. При этом президенты стран Дональд Трамп и Владимир Путин "считают шансы на переизбрание действующего президента Украины низкими".

Об этом написала в соцсети Х и журналистка Fox News Джеки Хайнрич со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Трамп "готов принять любой результат выборов", включая возможность избрания пророссийского кандидата, утверждает Хайнрич со ссылкой на собеседников из Украины. Путин, по словам журналистки, тоже считает такую вероятность высокой и убежден, что "любой другой кандидат, кроме действующего президента Украины, будет более гибким и готовым к переговорам и уступкам".

Ранее сразу несколько источников сообщили, что Трамп предлагает для Украины следующий сценарий: сначала объявление прекращения огня, затем проведение выборов и только в третью очередь - подписание окончательного мирного соглашения с уже новым президентом.

Именно такую последовательность завершения войны описывали и западные СМИ, в частности, Reuters. Также об этом шла речь в публиковавшемся ранее "плане Трампа", не подтвержденном официально. В нем указывалось, что прекращение огня может наступить к Пасхе, а с августа начнётся избирательный процесс.

Между тем на днях экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что выборы нового главы государства состоятся 26 октября 2025 года.