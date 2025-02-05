Центральный избирательный комитет (ЦИК) Украины возобновил доступ к информации о выборах на своем сайте и восстанавливает работу Государственного реестра избирателей.

Информацию подтвердил заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик.

В частности, снова доступна информация об избранных депутатах, составах избирательных комиссий и прошедших выборах. Эти данные были закрыты с начала полномасштабной войны.

Ранее специальный представитель Трампа Кит Келлог заявил, что проведение выборов в Украине "важно" для демократии.

В свою очередь посол Украины в США Оксана Маркарова сказала, что власти Украины готовы обсуждать с командой нового президента США Дональда Трампа возможность проведения в стране выборов до конца текущего года, если этот вопрос поднимет американская администрация.

Перспективу проведения выборов в Украине мы анализировали в отдельном материале.

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