ЦИК Украины возобновил доступ к информации о выборах и восстанавливает работу Госреестра избирателей
Центральный избирательный комитет (ЦИК) Украины возобновил доступ к информации о выборах на своем сайте и восстанавливает работу Государственного реестра избирателей.
Информацию подтвердил заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик.
В частности, снова доступна информация об избранных депутатах, составах избирательных комиссий и прошедших выборах. Эти данные были закрыты с начала полномасштабной войны.
Ранее специальный представитель Трампа Кит Келлог заявил, что проведение выборов в Украине "важно" для демократии.
В свою очередь посол Украины в США Оксана Маркарова сказала, что власти Украины готовы обсуждать с командой нового президента США Дональда Трампа возможность проведения в стране выборов до конца текущего года, если этот вопрос поднимет американская администрация.
Перспективу проведения выборов в Украине мы анализировали в отдельном материале.
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