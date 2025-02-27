Президент США Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Сатрмером в Белом доме. Перед встречей и во время переговоров с гостем он сделал несколько заявлений об Украине.

Их приводят британские и американские СМИ.

Так, Трамп заверил, что сможет заключить мирное соглашение об Украине.

"Да. Мы можем", – ответил президент США на соответствующий вопрос журналиста.

Также он позитивно оценил шаги России в вопросе урегулирования в Украине, отметив прогресс в его достижении. Он считает, что Владимира Путин "сдержит своё слово" и после завершения войны в Украине не будет начинать ее снова.

Он выразил уверенность в том, что мирное соглашение с Россией будет устойчивым.

Премьер Британии, в свою очередь, выразил Трампу благодарность за появившуюся возможность заключения мирного соглашения об Украине и заявил, что будущее мирное соглашение будет историческим и не должно никем нарушаться.

Кроме того, Трамп заявил, что вступления Украины в НАТО не произойдет, и анонсировал завтрашнее подписание с Владимиром Зеленским сделки об украинских редкоземельных металлах.

Глава Белого дома затронул и тему ввода иностранных войск в Украину: как он считает, для этого сначала нужно достичь соглашения о завершении войны.

"Я хочу завершить дело, а не сглазить. У нас были очень хорошие переговоры с Россией и, как вам известно, очень хорошие переговоры с Украиной. Но сейчас соглашения нет", – сказал он.

Наконец, у него спросили, считает ли он до сих пор Зеленского диктатором.

"Разве я это говорил? Я не могу поверить, что так сказал. Следующий вопрос", – ответил президент США. Но добавил, что его отношения с украинским президентом стали несколько напряженными.

Напомним, сегодня президент Украины вылетел в США из Польши.

Как писали СМИ, Трамп хотел отменить визит Зеленского в Вашингтон, однако президент Франции Эмманюэль Макрон его переубедил.