Президент США Дональд Трамп собирается заключить "плохую" для себя сделку с Украиной по минералам. Об этом пишет Politico.

"Трамп может получить меньше, чем рассчитывал. Оценки предполагаемых минеральных богатств Украины основаны на устаревших исследованиях советских времен, которые не учитывали жизнеспособность или стоимость их разработки. Даже если дальнейшие исследования подтвердят наличие ценных месторождений полезных ископаемых, их добыча займет много времени и потребует больших денежных затрат", - пишет издание.

По данным исследовательской компании S&P Global, из-за технических проблем и связанных с этим затрат "добыча редкоземельных элементов в Украине может оказаться нерентабельной".

Украинская геологическая служба оценивает стоимость разработки 10 крупнейших известных месторождений в 15 млрд долл., включая строительство шахт, карьеров и около 20 новых перерабатывающих предприятий.

Например, разработка месторождения Новополтавское, которое Украина заявляет как "одно из крупнейших" месторождений редкоземельных металлов в мире, потребует около 300 млн долл. инвестиций. Отдельный отчет УГС характеризует это месторождение как "относительно сложное" из-за рисков затопления и оползней.

Кроме того, это месторождение находится в Запорожской области, недалеко от линии фронта.

Также два крупнейших месторождения редкоземельных элементов - Азовское и Мазуровское - находятся на захваченных Россией территориях.

"Развитие соответствующей инфраструктуры в Украине, даже при наличии инвестиций из США, займет годы и, скорее всего, будет менее эффективным, чем отправка полезных ископаемых в Китай для переработки", - пишет Politico, добавляя, что КНР сегодня - монополист в переработке "редкозема".

Президента США ожидаемая сделка может оставить с кучей убыточных шахт, в которые ни одна американская компания не захочет инвестировать, пишет издание.

Напомним, эксперты не впервые сомневаются в масштабе и стоимости доступных в Украине природных ресурсов.

Также мы писали, что обнародованная последняя версия проекта соглашения о недрах не содержит никаких гарантий возврата Америкой уже вложенных в Украину средств, что Трамп обозначает как главную цель сделки.