Россия уже предложила представителям США добычу своих редкоземельных элементов, в том числе и на территории захваченных украинских регионов.

Об этом пишет издание NBC News со ссылкой на американских чиновников.

По данным телеканала, представители главы РФ Владимира Путина на прошлой неделе озвучили эту идею во время переговоров с чиновниками президента США Дональда Трампа в Саудовской Аравии.

Разговор шёл о передаче США долевого участия в разработке месторождений на оккупированных территориях и у Трампа "не исключили такую возможность".

Источники NBC News сообщают, что в Белом доме пока не взяли на себя обязательств по этой сделке, но в целом допускают подобное соглашение.

"Трамп – человек сделок, и Путин, понимая это, предложил этот ответный ход", – заявил бывший американский дипломат, знакомый с ситуацией.

Собеседник журналистов добавил, что российская сторона явно видит интерес Трампа к природным ресурсам Украины, а также колебания президента Владимира Зеленского относительно договора, передающего США значительные права на местные полезные ископаемые.

Напомим, Зеленский готовится к переговорам с Трампом 28 февраля.

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