Соединенные Штаты не намерены предлагать Украине какие-либо значительные гарантии безопасности, пусть этим занимается Европа.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Я не буду предоставлять гарантии безопасности, пусть Европа делает это. Это в их интересах, это их сосед. Но мы приложим усилия для того, чтобы все прошло, как надо. Мы будем оставаться партнерами Украины, нам нужны редкоземельные металлы, а их у них много", - сказал президент США.

Также Трамп заявил, что Великобритания и Франция готовы "добровольно" ввести миротворческие силы в Украину, и сказал, что поддерживает эту идею.

Однако он не сказал готов ли он дать европейским миротворцам гарантии военной поддержки в случае атаки на них россиян.

Ранее Париж и Лондон заявляли, что не будут отправлять войска в Украину без таких гарантий. Западные медиа сообщали, что Штаты не намерены давать военных гарантий европейским миротворцам, которые могут отправиться в Украину.

Напомним, Владимир Зеленский назвал важным, что в соглашении со Штатами об украинских месторождениях полезных ископаемых появилось упоминание гарантий безопасности.

Словосочетание "гарантии безопасности" действительно появились в 10-м пункте соглашения, но речь в нем не идет о том, что США их готовы предоставить. В тексте лишь написано, что "правительство США поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания продолжительного мира".