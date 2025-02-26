Владимир Зеленский назвал важным, что в соглашение об украинских месторождениях полезных ископаемых появилось упоминание гарантий безопасности.

Об этом он заявил на брифинге в Офисе президента.

"В рамочном соглашении я очень хотел, чтобы появилось хотя бы предложение "гарантии безопасности Украины". И то, что меня брифинговали чиновники, это появилось в 10-м пункте. Важно, что это есть", - сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что последнюю версию документа еще не читал, но Кабинет министров советует ее подписать.

Отметим, что словосочетание "гарантии безопасности" действительно появились в 10-м пункте соглашения, но речь в нем не идет о том, что США их готовы предоставить. В тексте лишь написано, что "правительство США поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания продолжительного мира".

В целом опубликованная сегодня в Украине версия проекта соглашения очень абстрактная и не соответствует идее вернуть США уже оказанную Украине помощь, на что делал упор Дональд Трамп.

В Госдепартаменте США заявили, что окончательный текст соглашения ещё не согласован.