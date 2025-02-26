Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что договор с Украиной о полезных ископаемых еще не согласован и работа над ним продолжается.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о согласовании сделки между Вашингтоном и Киевом.

По словам госсекретаря, проект будет реализован в ближайшем времени.

"Я не могу подтвердить это. Очевидно, наш министр финансов (Скотт - Ред.) Бессант, который проделал большую работу над этим, продолжает работу. По моей последней оценке, это очень близко к финишной черте", - рассказал он.

Напомним, сегодня правительство Украины заявило о согласовании проекта соглашения о недрах с США, после чего в украинских СМИ был опубликован его текст. Однако в тексте отсутствует упоминание о гаранитях безопасности для Украины, которых требовал Владимир Зеленский.

При этом в Белом доме допустили, что соглашение о недрах не будет подписано в ходе визита президента Украины в Вашингтон, дата которого в настоящее время обсуждается.

Сам Зеленский во время сегодняшнего брифинга на Банковой оценил соглашение с США о месторождениях полезных ископаемых. По его словам, в конечном варианте текст выглядит неплохо.