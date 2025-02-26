Президент США Дональд Трамп, который не планирует давать Киеву гарантий безопасности, считает, что присутствие американских инвесторов на территории Украины будет означать её "автоматическую безопасность".

Об этом глава Белого дома заявил во время общения с членами правительства.

"Как вы знаете, мы будем партнерами с Украиной в смысле редкоземельных (минералов). Это хорошая сделка и для Украины, потому что они заполучат нас к себе, мы будем там работать, мы будем на земле, и вы знаете, что таким образом будет как бы автоматическая безопасность, потому что никто не станет приставать к нашим людям, пока они там", – сказал президент США.

Ранее Трамп заявил, что главная цель США в Украине - положить конец кровопролитию, а вторая - возмещение затраченных на Киев средств.

Также президент США сказал, что 28 февраля Зеленский приедет в Вашингтон для подписания соглашения по полезным ископаемым. По словам Трампа, Штаты вернут деньги, которые предоставили Украине.

Между тем Зеленский подтвердил, что в пятницу, 28 февраля, встретится с Трампом.

Проект соглашения Украины и США о недрах мы подробно анализировали в отдельном материале.