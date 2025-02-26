Трамп назвал главную цель Штатов в Украине. Вторая - возврат денег. Основные заявления президента США
Главная цель США в Украине - положить конец кровопролитию, а вторая - возмещение затраченных на Киев средств.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с членами правительства в Белом доме.
Глава Белого дома добавил, что средства он собирается вернуть при помощи заключения соглашения о недрах, которое, по его словам, будет подписано в пятницу, 28 февраля, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
Отметим, что сам Зеленский опровергает, что соглашение предусматривает возврат уже оказанной американской помощи.
Также в опубликованном проекте сделки не содержится никаких гарантий, что Штаты смогут вернуть себе эти деньги в будущем в ходе реализации этого соглашения.
В своем выступлении Трамп затронул и другие темы. В частности, он сказал, что Украине нужно забыть о НАТО, потому что это причина, по которой началась война.
Также Трамп назвал Путина "очень умным политическим деятелем" и выразил уверенность, что сделку по Украине удастся заключить.
Он сказал, что РФ тоже придется идти на уступки для мирного урегулирования в Украине.
По словам президента США, Штаты попытаются ставить вопросы о возвращении Украине части утраченных территорий, но добиться этого сложно.
Трамп добавил, что США готовы идти на отмену санкций против РФ, но лишь после достижения мирного урегулирования в Украине.
Во время выступления Трамп коснулся и темы Евросоюза. Он заявил, что очень скоро объявит о решении по тарифам против ЕС: это будет 25% на автомобили и "другие вещи".
"ЕС был создан для того, чтобы ограбить США", – добавил глава Белого дома.
Ранее Трамп сказал, что больше не хочет тратить деньги на Украину.
Также американский президент заявил, что Соединенные Штаты не намерены предлагать Украине какие-либо значительные гарантии безопасности, пусть этим занимается Европа.