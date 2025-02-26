Главная цель США в Украине - положить конец кровопролитию, а вторая - возмещение затраченных на Киев средств.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с членами правительства в Белом доме.

Глава Белого дома добавил, что средства он собирается вернуть при помощи заключения соглашения о недрах, которое, по его словам, будет подписано в пятницу, 28 февраля, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Отметим, что сам Зеленский опровергает, что соглашение предусматривает возврат уже оказанной американской помощи.

Также в опубликованном проекте сделки не содержится никаких гарантий, что Штаты смогут вернуть себе эти деньги в будущем в ходе реализации этого соглашения.

В своем выступлении Трамп затронул и другие темы. В частности, он сказал, что Украине нужно забыть о НАТО, потому что это причина, по которой началась война.

Также Трамп назвал Путина "очень умным политическим деятелем" и выразил уверенность, что сделку по Украине удастся заключить.

Он сказал, что РФ тоже придется идти на уступки для мирного урегулирования в Украине.

По словам президента США, Штаты попытаются ставить вопросы о возвращении Украине части утраченных территорий, но добиться этого сложно.

Трамп добавил, что США готовы идти на отмену санкций против РФ, но лишь после достижения мирного урегулирования в Украине.

Во время выступления Трамп коснулся и темы Евросоюза. Он заявил, что очень скоро объявит о решении по тарифам против ЕС: это будет 25% на автомобили и "другие вещи".

"ЕС был создан для того, чтобы ограбить США", – добавил глава Белого дома.

Ранее Трамп сказал, что больше не хочет тратить деньги на Украину.

Также американский президент заявил, что Соединенные Штаты не намерены предлагать Украине какие-либо значительные гарантии безопасности, пусть этим занимается Европа.