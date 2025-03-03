Президент Украины Владимир Зеленский призывает ускорить дипломатические процессы для урегулирования российско-украинского вооружённого конфликта.

Соответствующее заявление прозвучало в традиционном вечернем обращении Зеленского.

"Мир нам нужен, именно мир – настоящий, честный, – а не война бесконечно", – сказал украинский президент.

Напомним, сегодня Трамп заявил, что Зеленский не хочет мира, а Маск обвинил Зеленского в желании "вечной войны".

Вероятно, нынешнее обращение президента служит ответом на эти обвинения.

Напомним, в Украине проходит 1104-й день полномасштабного военного конфликта. Последние новости с главными событиями 3 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне МАГАТЭ впервые провело ротацию на Запорожской АЭС без участия Украины через оккупированную РФ территорию. Российское "руководство" станции заявило, что маршрут следования был изменён в связи с "вопросами военной безопасности". В МИД Украины выступили с протестом. Между тем генсек НАТО Марк Рютте призвал готовиться к прекращению огня в Украине.

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