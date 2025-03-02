Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые провело ротацию на Запорожской АЭС без участия Украины и через оккупированную Россией территорию.

Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Случилось то, что еще несколько дней назад казалось невозможным. МАГАТЭ перебросило свой персонал на Запорожскую АЭС через российскую оккупированную территорию без украинского одобрения", - написал он в Х.

Российское "руководство" станции заявляет, что маршрут следования был изменен "по вопросам военной безопасности".

Напомним, в феврале при попытке последней ротации МАГАТЭ четыре инспектора попали под российский обстрел из миномётов, артиллерии и беспилотников. Ротацию пришлось отменить.

Война в Украине идет 1103-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 2 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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