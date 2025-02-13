Киев и Москва обвиняют войска противной стороны в срыве ротации контингента Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС, оккупированной россиянам.

Видео обстрела колонны МАГАТЭ, движущейся в сопровождении военных, публикуют украинские телеграм-каналы.

Сообщается, что по дороге на объект четыре инспектора, которые должны были сменить своих коллег на АЭС, попали под обстрел из миномётов, артиллерии и беспилотников, в следствии чего МАГАТЭ решила отменить ротацию.

"Кремль действует по привычной схеме шантажа, угроз и провокаций. На этот раз оккупанты использовали для срыва ротации вооружённых штурмовиков с белыми флагами, размещённых в зоне пересечения линии между подконтрольными Украине территориями и временно оккупированной зоной. Именно там должен был состояться переход представителей МАГАТЭ", – заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

"В очередной раз причиной стали провокационные действия украинцев, которые отказались пропустить экспертов секретариата агентства, с начала февраля ожидающих возможности заменить своих коллег на станции", – заявила представительница МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Украина и Россия обвинили друг друга в ударе по служебному авто МАГАТЭ на пути к Запорожской АЭС.

Также мы публиковали видео, как по дороге к Запорожской АЭС машину МАГАТЭ атаковал беспилотник.