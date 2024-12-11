Украина и Россия обвинили друг друга во вчерашнем обстреле служебного автомобиля Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), когда тот ехал на Запорожскую АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером заявил, что "россияне не могли не знать о своей цели, они точно знали, что делали, и действовали сознательно".

Министерство иностранных дел РФ заявляет, что это была "провокация Украины" перед внеочередной сессией Совета управляющих МАГАТЭ, которая пройдет 12 декабря.

При этом МАГАТЭ уже официально подтвердило, что автомобиль был атакован на территории, подконтрольной Украине - примерно в восьми километрах от линии фронта. Ни к одной из сторон агентство обвинений не выдвигало.

Напомним, накануне в МАГАТЭ заявили, что служебное авто миссии попало под удар беспилотника. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил это как "неприемлемое" нападение на сотрудников агентства, работающих над предотвращением ядерной аварии во время военного конфликта".

Ранее эксперты МАГАТЭ заявили, что одну из подстанций возле Запорожской АЭС атаковал беспилотник.

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