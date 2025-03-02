Глава Североатлантического альянса Марк Рютте призвал готовиться к прекращению огня в российско-украинском конфликте.

Об этом генеральный секретарь НАТО заявил по итогам конференции союзников, проходившей в Лондоне.

"Мы должны подготовиться к моменту объявления перемирия в Украине и охранять мир", – заявил Рютте.

Генсек Альянса также сообщил, что европейские лидеры заявили о готовности увеличить расходы на оборону в своих странах.

Сообщают, что саммит уже окончен, и президент Владимир Зеленский его покинул.

Ранее Марк Рютте посоветовал Зеленскому помириться с Трампом.

"Я сказал Зеленскому, что ему нужно найти способ восстановить отношения с Дональдом Трампом и администрацией США", – заявил Рютте журналистам издания CGTN America.

Война в Украине идёт 1103-й день. Последние новости с главными событиями 2 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне Deep State сообщил, что неприятель наносит удары по путям снабжения ВСУ в Курской области, где армия РФ взяла под контроль 15 кв. км приграничной территории. В частности, сообщается, что россияне смогли прорваться в село Новенькое.

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