Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет Владимиру Путину по вопросу прекращения огня.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отвечая на вопрос, что он будет делать, если Россия нарушит перемирие, Трамп заявил, что Путин не нарушал с ним соглашений ранее. И не присоединился к травле Трампа на первом сроке президентства.

"Он выдержал эту фальшивую "охоту на ведьм", когда ее использовали во всех этих "Россия, Россия, Россия, Россия". Это была ложь, фальшивка. Афера Хантера Байдена, Джо Байдена, Хиллари Клинтон, мошенника Адама Шиффа – демократа – это все была афера демократов. И Путину пришлось через это пройти. Но он это выдержал. И что в итоге? Война не началась (во время первого президентства Трама - Ред.). Его во всем обвиняли, он это все пережил", - сказал Трамп.

"Все, что я могу сказать, может, он нарушал соглашения с Обамой или Бушем, и, может, он нарушил их с Байденом. Может так, а может, нет. Я не знаю. Но со мной он сделок не нарушал. Он желает договориться", - добавил американский президент.

Затем, обращаясь к Зеленскому, он сказал: "Проблема в том, что я сделал тебя крутым парнем. А без США, думаю, ты бы таким не был".

Белый дом выпустил официальное заявление, в котором привел аргументы в поддержку президента США и вице-президента Джея Ди Вэнса после встречи с Владимиром Зеленским.

Напомним, Зеленский интервью телеканалу Fox News рассказал, что не считает, что сделал что-либо плохое в ходе перепалки с Трампом.