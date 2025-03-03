В понедельник, 3 марта, в Украине идет 1104-й день войны с Россией.

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8.13 Российские войска продвинулись в Курской области, в районе Погребков на северной оконечности украинского плацдарма.

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State. Судя по карте, под российский контроль вернулась Орловка, а Новая Сорочина перешла из украинской в серую зону (россияне заявляли ранее, что отбили это село).

Ранее россияне продвинулись на этом участке, вернув контроль над Погребками.

Также у РФ два продвижения в направлении Боровой Харьковской области - у Загрызово и Надежды.

А также в районе Песчаного под Покровском.